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قلق أوروبي بسبب الإنتهاكات المستمر لحقوق الأنسان بتركيا

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
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أعرب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قلقهما حيال ملف حقوق الإنسان في البلاد، وذلك خلال زيارة يجريانها إلى أنقرة لإنعاش العلاقات بين التكتل وتركيا. 

 

والتقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لبحث سبل الاستئناف التدريجي للعلاقات الاقتصادية ومناقشة الدعم للاجئين المقيمين في تركيا.

 

وعقب لقائهما أردوغان، أعلن ميشال أنه أعرب للرئيس التركي عن ”القلق البالغ“ للاتحاد الأوروبي حيال انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما شدّدت أورسولا فون دير لايين على ”ضرورة أن تحترم تركيا حقوق الإنسان“.

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