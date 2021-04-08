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مبابي يوجه رسالة نارية إلى نوير

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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كشف كيليان مبابي إنه لم يشعر بأي ضغط في مواجهة واحد من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم في المباراة بين فريقه باريس سان جيرمان ومضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية.

وقال مبابي إنه يأمل في إحراز المزيد من الأهداف بعد أن هز شباك الحارس الألماني الشهير مانويل نوير مرتين في فوز فريقه 3-2 على بطل ألمانيا.

ومنح مبابي (22 عاما) فريقه التقدم مبكرا ثم عزز ماركينيوس تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يرد النادي البافاري بهدفين حملا توقيع إيريك-مكسيم شوبو-موتنج وتوماس مولر ويحقق التعادل.

ومرة ثانية هز مبابي شباك نوير ليمنح فريقه التقدم من جديد ويلحق ببايرن ميونيخ أول هزيمة في دوري الأبطال منذ أكثر من عامين.

وقال مبابي بعد الفوز إنه سعيد بحصوله على فرصة لاختبار قدراته في مواجهة نوير.

وقال عن ذلك في تصريحات تلفزيونية: أحب اللعب في مواجهة أفضل اللاعبين على مستوى العالم ومانويل نوير هو واحد من أفضل حراس المرمى طوال تاريخ اللعبة. لم أشعر بأي ضغط.

وخسر سان جيرمان 1-صفر أمام بايرن ميونيخ في نهائي البطولة العام الماضي لكنه الآن يتقدم على حامل اللقب قبل لقاء العودة في 13 أبريل الجاري في ملعبه في العاصمة الفرنسية.

وأضاف مبابي : لعبنا في النهائي في مواجهته نوير ولم أسجل أنا أي أهداف لكني الآن أحرزت هدفين. سألعب مرة ثانية في مواجهته وكلي أمل في التهديف من جديد.

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