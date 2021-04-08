هل يرد صلاح على هاري كين أمام أستون فيلا؟

يستعد محمد صلاح نجم ليفربول للرد على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر بعد أن خطف الأخير صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة المقبلة.





ويحتل هاري كين صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، يليه محمد صلاح برصيد 18 هدفا.





ويخوض محمد صلاح اختبارا صعبا أمام أستون فيلا يوم السبت القادم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وستكون لديه فرصة من أجل الرد على هاري كين إذا ما أراد استعادة صدارة الترتيب.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:



