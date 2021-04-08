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هل يرد صلاح على هاري كين أمام أستون فيلا؟

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يستعد محمد صلاح نجم ليفربول للرد على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر بعد أن خطف الأخير صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة المقبلة.

ويحتل هاري كين صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، يليه محمد صلاح برصيد 18 هدفا.

ويخوض محمد صلاح اختبارا صعبا أمام أستون فيلا يوم السبت القادم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وستكون لديه فرصة من أجل الرد على هاري كين إذا ما أراد استعادة صدارة الترتيب.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (19 هدفا)

2- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (18 هدفا)

3- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) – (16 هدفا)

4- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (13 هدفا)

- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (13 هدفا)

6- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (13 هدفا)

7- الألماني إلكاي غوندوغان (لاعب خط وسط مانشستر سيتي) - (12 هدفا)

- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (12 هدفا)

9- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (11 هدفا)

- الفرنسي ألكسندر لاكازيت (مهاجم أرسنال) – (11 هدفا)

11- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد) – (10 أهداف)

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (مهاجم نيوكاسل يونايتد) – (10 أهداف)

13- الجزائري رياض محرز (لاعب مهاجم مانشستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإنجليزي هارفي بارنيس (لاعب خط وسط ليستر سيتي) – (9 أهداف)

- التشيكي توماس سوتشيك – (لاعب خط وسط وست هام يونايتد) – (9 أهداف)

- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مهاجم مانشستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإيفواري ويلفريد زاها (مهاجم كريستال بالاس) – (9 أهداف)

- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (مهاجم أرسنال) – (9 أهداف)

- الإنجليزي داني إنجز (مهاجم ساوثهامتون) – (9 أهداف)

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هاري كين محمد صلاح رياضة الدورى الإنجليزي اخبار الرياضة

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