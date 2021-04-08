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إفتتاح المعرض السنوى للأنشطة التربوية بالإسكندرية (صور)

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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افتتح الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، المعرض السنوى للأنشطة التربوية بإدارة وسط التعليمية، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وأحمد كمال رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين على مستوى الجمهورية، والنائب محمد الحمامى نائب مجلس النواب والنائب محمود قاسم والنائب محمد جبريل من نواب مجلس الشيوخ، واللواء طلعت الدراجيني مدير عام نادى المعلمين بالإسكندرية، والسفير تونى فؤاد والأب الفونس مرزوق والمستشار إبراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء إدارة وسط.
وكان في استقبال سيادته علا سليمان مدير عام إدارة وسط التعليمية، اليوم الخميس، بمدرسة نبوية موسي الثانوية الرسمية لغات بإدارة وسط التعليمية.
وتضمن المعرض أعمالا متنوعة من أعمال طلاب الإدارة في التربية الفنية والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والوسائط التعليمية ووسائل الإيضاح في مختلف المواد ومختلف المجلات.
كما أشاد الدكتور محمد سعد الحفل الفني والذي ضم عدد من الفقرات الغنائية والمسرحية والفنية.
هذا وقد أبدى مدير المديرية إعجابه بمنتجات الطلبة المختلفة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أهمية ممارسة الطلاب الأنشطة المختلفة والمتنوعة بجانب المقررات الدراسية لصقل مواهبهم ومساعدتهم على الابتكار والإبداع ولخلق مجتمع متكامل داخل المدرسة.
وأشار الدكتور محمد سعد إلى أن إيجاد بيئة داعمة للطلاب تمكنهم أن يتطوّرو من خلالها بعيدًا عن أي ضغوطات. كذلك منح الطلاب الثقة اللازمة لممارسة مواهبهم وتطويرها بعيدًا عن أي مخاوف من شعورهم بأن مواهبهم غير مألوفة أو مرغوبة. زيادة فرص نجاحهم في المسقبل في هذه الموهبة، حيث أنّهم بدءوا بالممارسة بسنّ مبكر وحصلوا على وقت كاف لتطوير أنفسهم ومهاراته.
إفتتاح المعرض السنوى للأنشطة التربوية بالإسكندرية (صور)
إفتتاح المعرض السنوى للأنشطة التربوية بالإسكندرية (صور)
إفتتاح المعرض السنوى للأنشطة التربوية بالإسكندرية (صور)
إفتتاح المعرض السنوى للأنشطة التربوية بالإسكندرية (صور)
إفتتاح المعرض السنوى للأنشطة التربوية بالإسكندرية (صور)
إفتتاح المعرض السنوى للأنشطة التربوية بالإسكندرية (صور)

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