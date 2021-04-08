"الصحة" تستعد لإنتاج 60 مليون جرعة من لقاح كورونا بالتعاون مع "سينوفارم الصينية"





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تجهز خط إنتاج في مقر شركة فاكسيرا بالدقي لإنتاج 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا، كما يجري تجهيز خط إنتاج تابع للشركة في 6 أكتوبر لإنتاج 60 مليون جرعة، بالتعاون مع شركة سينوفارم الصينية.



وأكدت وزيرة الصحة، في كلمتها خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والاستعدادات لشهر رمضان، أن عدد اللقاحات التي تسلمتها مصر سيصل إلى 4.5 مليون لقاح قريبا.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف