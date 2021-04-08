وزارة العدل تعقد دورتين تدريبيتين لقضاة المحاكم الاقتصادية

عقد المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي دورتين تدريبيتين، للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية، خلال الفترة من ( 5 -8 ) إبريل 2021 وذلك انطلاقا من رؤية وزارة العدل نحو تعزيز قدرات السادة القضاة، ودعم خبراتهم والارتقاء بتكوينهم العملي.



ناقشت الدورتان موضوعات جرائم سوق المال، وغسل الأموال، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك في إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذي يعنى بتدريب وتأهيل القضاة في الوطن العربي.