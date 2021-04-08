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وزير البترول يؤكد أهمية التركيز على الأنشطة التخصصية

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:34 م
المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
الفجر الاقتصادي
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التركيز على الأنشطة التخصصية التي تتناسب مع قدرات وامكانيات شركات قطاع البترول العاملة في مجال الصيانة الشاملة في مختلف مجالات صناعة البترول في ظل برنامج العمل الشامل الذى يتم تنفيذه حالياً فى عدد من المشروعات الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنظومة البترولية والعمل على تحقيق الاستدامة والتنوع وزيادة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديوكونفرانس لأعمال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.
وأضاف الملا أن بترومنت لديها العديد من الفرص سواء داخل قطاع البترول أو خارجه ولديها الإمكانيات لزيادة قدراتها والتركيز على عدد من المشروعات والأنشطة التي تتناسب مع امكانياتها خاصة وأن لديها الكوادر الفنية المؤهلة لتحمل هذه المهام.
وأشار الوزير إلى أن عام 2020 يعد عاماً استثنائياً في ظل جائحة كورونا التي أثرت على جميع دول العالم وأن قطاع البترول استطاع التوفيق بين استمرارية العمل واتباع الإجراءات الاحترازية في كافة الأنشطة مما أدى إلى النجاح في مواجهة هذه الجائحة.
ومن جانبه استعرض الدكتور نائل درويش رئيس الشركة نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء عن عام 2020 حيث بلغ اجمالى قيمة التعاقدات حوالى 4ر4 مليار جنيه وارتفاع صافى الربح بنسبة 24٪ لأول مرة ، كما استعرض الأنشطة والمشروعات التى نجحت الشركة في الانتهاء منها والتي تعمل على استكمالها سواء في قطاع البترول أو في القطاعات الأخرى.
حضر أعمال الجمعية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

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الكلمات المفتاحية

وزير البترول الصيانة البترولية الانشطة التخصصية

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