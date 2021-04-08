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وزيرة الصحة تؤكد: السعودية لم تشترط الحصول على لقاح كورونا لدخول المملكة

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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اكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن المملكة العربية السعودية لم تشترط حتى الآن الحصول على لقاحات فيروس كورونا، للحصول على تأشيرة دخول المملكة، رغم قرب بدء موسم عمرة شهر رمضان، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لتطعيم المسافرين للحج والعمرة، وذلك بلقاح شركة سينوفارم الصيني، لان المدة بين الجرعتين الأولى والثانية 21 يوما فقط.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والاستعدادات لشهر رمضان.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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