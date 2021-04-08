"أنا اقسى واحدة".. لطيفة توجه رسالة لجمهورها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









تظهر لطيفة مرتدية بلوزة باللونين الأبيض والأسود، مع بنطلون باللون الأسود، معتمدة علي وضع ميك أب جرئ يبرز ملامح وجهها.





ومن الناحية الجمالية، تركت لطيفة شعرها منسدلًا علي أكتافها بطريقة انسيابية جميلة، ووضعت قرط طويل باللون الذهبي.









وعلقت لطيفة علي الصورة بكلام من أحدث البومها "أقوي واحدة"، كاتبة: "أنا أقسي واحدة وأطيب واحدة جت ع الأرض ببان قوية قصاد الناس من جوه أنا بتهد".









وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي:









"حبيبتي – أنتي ديما أقوي واحدة – جميلة أوي".





يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.









ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.



