نائب محافظ الدقهلية يشهد بداية تعبئة ١٣٨ ألف كرتونة رمضان بتكلفة ١٩ مليون جنيه

أشرف الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، على بدء أعمال تعبئة "كرتونه رمضان"، والتي تضم مواد غذائية وتموينية وياميش رمضان، وذلك بتكليف من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.



وتبلغ التكلفة الإجمالية ١٨ مليون و٦٨٦ ألف و٧٥٠ جنيها، لعدد ١٣٨ ألف كرتونة، وذلك من احد المصانع بميت غمر، بعدد ١٢ ألف، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور محسن المقاول، المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير، لتبدأ على الفور عمليات توزيعها على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة، من خلال الإدارات الإجتماعية والجمعيات الاهلية على مستوى المحافظة.



وأكد نائب المحافظ حرص المحافظة بكامل أجهزتها على تواصل التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية، لتوفير احتياجات تلك الأسر من المواد التموينية والسلع الغذائية اللازمة في شهر رمضان المبارك.



ووجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة، في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.



وأشار إلى أن هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، لدعم جهودهم مع الدولة، وتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.