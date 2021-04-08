إجراءات مشددة خلال شهر رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عدة تصريحات مهمة، خلال المؤتمر المنعقد الآن لاستعراض مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة الصحة والسكان:



توسيع العمل فى المراكز الخاصة بلقاحات فيروس كورونا:



أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم توسيع العمل فى المراكز الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بعدم التزاحم والذهاب فى توقيتات مختلفة على مدار اليوم.



لفتت الوزيرة إلى إن اللقاحات أمنة وفعالة ولا يوجد ضرر منها ويتم تجهيز خط إنتاج فى 6 أكتوبر لإنتاج اللقاحات.



شحنة لقاحات خلال أيام:



وكشفت وزيرة الصحة أنه خلال أيام تصل شحنة جديدة من اللقاحات، وخلال 4 أسابيع تستكمل مصر 4.5 مليون جرعة.



تطعيم هذه الفئات الفترة الحالية:



وقالت هالة زايد إن الوزارة أوشكت على تطعيم العاملين بمصر للطيران وعمال قناة السويس، كما سيتم تطعيم العاملين بالقطاع السياحى.



إجراءات مشددة خلال شهر رمضان



طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان، خاصة للمصلين خلال وجودهم بالمساجد، مثل الكمامة والسجادة الخاصة.



وأضافت وزيرة الصحة، أن منع موائد الرحمن والأنشطة الجماعية الرمضانية كان هام للغاية، فكان لابد من المنع حتى نواجه مشكلة التجمعات.



إرشادات وقائية خلال شهر رمضان:



حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من عدم التزام المواطنين بالإحراءات الوقائية من العدوى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أقوى لقاح فى العالم هو غسل الأيدى وارتداء الكمامة، خاصة فى رمضان.



وأضافت وزيرة الصحة، أنه لابد من التنوع الغذائى خلال رمضان، مطالبة الجميع بالإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، وأكل الفاكهة وتقليل الحلويات فى رمضان واستبدالها بالسوائل الطبيعية والعصائر.



وطالبت وزيرة الصحة كبار السن بمراجعة كافة الفحوصات خلال رمضان، بالإضافة إلى أهمية ممارسة الرياضة بشكل عام لجميع الأعمار.



أعلى محافظات إصابة بالفيروس:



وصرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بأن معدل الإصابة الأسبوعية يكاد يكون مستقر إلى حد ما، وهناك زيادة طفيفة ببعض المحافظات، مشيرة إلى أن شهر إبريل ومايو هما ذروة الموجة الأولى العام الماضى، لذا لابد من التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الوقت الراهن.



وتابعت وزيرة الصحة:" شهر رمضان من العام الماضى كان هناك انخفاض فى عدد زيارات الصيدليات، أما الآن يوجد ارتفاع فى زيارة الأسواق والمطاعم، مشيرة إلى أن كفر الشيخ بها زيادة فى الإصابات وصلت إلى 34%.



انتشار الجلطات ليس مرتبطًا باللقاحات:



واوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة لم ترصد أى أعراض غير متوقعة عن لقاح استرازينكا، مشيرة إلى أن نسبة السكان فى أوروبا المصابين بجلطات أكثر بكثير من مصر، والموضوع ليس مرتبطًا باللقاحات.



اعطاء اللقاحات للحجاج:



ونوهت وزيرة الصحة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد شروط الحصول على لقاحات كورونا للحجاج أو المعتمرين لأنه لم يتم تحديد أعداد الحجاح والمعتمرين، مؤكدة أنه بمجرد إعلان السعودية الاشتراطات سنبدأ إعطاء الحجاج اللقاحات على الفور.



إجراءات جديدة في محافظات الصعيد:



ولفتت الوزيرة الي إن بالتزامن مع زيادة الإصابات فى محافظات الصعيد يتم زيادة الإجراءات بهذه المحافظات وخلال الأيام القادمة سيكون لها زيارات بالصعيد.