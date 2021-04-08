عاجل| الصحة تعلن مواعيد العمل بمراكز تطعيم لقاحات كورونا خلال رمضان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مد العمل في مراكز التطعيم بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية حتى العاشرة مساء خلال شهر رمضان.



وأكدت خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والاستعدادات لشهر رمضان، أنه تم تلقيح كل العاملين في مجال السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، والعاملين بشركات مصر للطيران، إضافة إلى المرشدين بهيئة قناة السويس، ثم تم البدء في تلقيح العاملين في الأنشطة الاقتصادية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.