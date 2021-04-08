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مناقشة آليات تنفيذ الانشاءات البنائية الجديدة ووضع الضوابط بمحافظة المنوفية

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آليات تنفيذ الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط العمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، المستشار عصام النديم المستشار القانوني والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة، ووكيل وزارة الاسكان ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ومدير عام إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام.
حيث تم استعراض تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذا الخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد علي المرافق العامة.
كما تضمن الاجتماع استعراض بعض الاشتراطات التي تشتمل استعمالات المباني والارتفاعات ونسب البناء ومساحات وقطع الأراضي التي تصلح للاستعمال السكني وأماكن انتظار السيارات وكذا الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء وكذا إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء وتراخيص البناء وشهادة صلاحية المبني للإشغال.
وأشار محافظ المنوفية بأنه سيتم تنفيذ المنظومة تجريبيا بمدينة قويسنا، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتصميم بانرات لتعريف المواطنين بالاشتراطات الجديدة، كما وجه المستشار الهندسي للمحافظة ووكيل وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات المعنية بعمل ضوابط التشغيل الخاصة بقواعد تنفيذ الإشتراطات البنائية الجديدة وتنفيذ الكتاب الدوري رقم ( 86) الصادر من وزير التنمية المحلية بشأن التكليفات الصادرة بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على حرصه واهتمامه على رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص والتخطيط العمراني بالمحافظة وتدريب كوادر بشرية، واستخدام أنظمة تكنولوجية وعلمية حديثة من أجل الارتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة.

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