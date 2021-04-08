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تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. "التزحلق على الجليد" ضمن فعاليات مبادرة "مصر تستطيع" لأصحاب الهمم

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
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تنظم المهندسة سمر حسب الله، مؤسس مبادرة "مصر تستطيع" لدمج أصحاب الهمم، إحدى فعاليات المبادرة، من خلال رياضة التزحلق على الجليد بإحدى المولات الشهيرة بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وقد وقع الاختيار على البطلة نورهان عثمان من أصحاب الهمم، بعد متابعة ومراقبة قدراتها على الإتزان والتحكم الجسدى، وبعد اجتيازها فترة تدريب مكثفة يومية لمدة ثلاثة أشهر ووصولها للمستوي الثالث، وسيعلن عن تفاصيل الحدث قريبا .


وأوضحت حسب الله، أن فكرة المبادرة جاءت من خلال مشروع السياحة المتاحة لذوى الاحتياجات الخاصة، الذى يهدف إلى عمل برامج سياحية لأصحاب الهمم ودمجهم فى المجتمع لممارسة الحياة كما يعيشها الآخرين، وخلال لقائها فى إحدى البرامج التليفزيونية، قالت إنها قامت بالتعرف على البرامج الرياضية المناسبة لكل إعاقة، ومدى قدرات كل إعاقة فى تنفيذ هذه الرياضة، إلى جانب التعرف على الأماكن التى يمكن تنفيذ الرحلات فيها .


وأشارت المهندسة سمر إلى أنه بعد التعرف على قدرات مجموعة من المتميزين من أصحاب الهمم، نظمت فى الفترة الماضية، رحلة لرياضة الغطس بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة جنوب سيناء، وهيئة تنشيط السياحة، وبمرافقة فريق متخصص من قطاع المحميات التابع لوزارة البيئة، ووقع الاختيار على البطل محمد كرم للتدريب على هذه الرياضة لمدة عامين فى أماكن مختلفة بمحافظات مصر، واستطاع بمهارة وصف ما شاهده تحت الماء خلال العديد من اللقاءات الصحفية، وكان ذلك بمثابة دعاية جيدة للأماكن السياحية وليست ممارسة الرياضة فقط، وأصبح أول داون سيندروم يمارس رياضة الغوص . 


وأضافت حسب الله، أنها نظمت أيضا فى الفترة الماضية رحلة طيران شراعي، مع بطل داون سيندروم يحيى قنديل، وهو أول من مارس هذه الرياضة من أصحاب الهمم، بعد فترة تدريب استمرت عدة شهور، ليحلق بعدها من قمة جبل الجلالة بارتفاع ٣٠٠٠ قدم، وقد استغرقت الرحلة ٢٥ دقيقة طيران فوق جبل الجلالة بالعين السخنة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة .

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