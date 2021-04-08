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الإصابات تضرب بيراميدز قبل موقعة الرجاء المغربي

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:47 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من كثرة الإصابات التي تضرب صفوف الفريق السماوي قبل  مباراة الفريق الهامة المقبلة أمام الرجاء المغربي.

ويستضيف بيراميدز نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويفتقد بيراميدز لخدمات مهاجم الفلسطيني محمود وادي والذي يعاني من إصابة بكسر في الضلوع تعرض لها في مباراة الفريق أمام نكانا الزامبي.

كما يغيب أيضا المهاجم الأوروجوياني دييجو رولان والذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية حيث تغيب عن أخر مباراتين للفريق السماوي أمام تامونجو التنزاني والرجاء المغربي.

ويفتقد الفريق أيضا لخدمات أحمد توفيق الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أصيب بها في مباراة تامونجو التنزاني والتي أجبرته على عدم التواجد في لقاء الرجاء المغربي الأخير.

وانضم أسامة جلال مدافع الفريق لقائمة الإصابات حيث أجرى اللاعب جراحة فتاء يوم الاثنين الماضي ويغيب عن الفريق لمدة 8 أسابيع.

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رياضة بيراميدز

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