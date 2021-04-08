مستورة الشمري : مؤتمر إقليمي بالشراكة بين البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية

أعلنت الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، أنه تم الاتفاق مع سعادة الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، على عقد مؤتمر إقليمي بالشراكة بين البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل لتسليط الضوء على واقع التشريعات والقوانين الوطنية العربية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة ومعوقات التنفيذ بهدف التوصل إلى الآليات التشريعية اللازمة لتكون اساسا لقانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة .

وقالت الدكتورة مستورة في تصريح لها عقب اختتام أعمال اجتماع لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي بحضور كيوان ، أنه من المنتظر أن يتضمن القانون آليات تشريعية فاعلة يمكن للدول العربية أن تسترشد بها عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بما يحقق معالجة كافة أشكال العنف ضد المرأة واعتبار ذلك أساسي من التشريعات والخطط والسياسات الوطنية للدولة وتجريم جميع أشكاله وفرض أشد العقوبات على مرتكبيه والنص على الظروف المشددة العقوبة.

واضافت معالي الدكتورة مستورة أنه سيتضمن القانون أيضا محاربة الجذور الثقافية التي تنقص من شأن وقيمة المرأة وتمنعها من ممارسة حقوقها وتكوين كوادر عربية وطنية في مجال محاربة العنف ضد المرأة وتدريبها لتصبح قادرة على نشر الوعي اللازم في هذا الشأن.

وأشارت الدكتورة مستورة إلى أن اللجنة استكملت مناقشة الترتيب لفعالية إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي وتم اعتمادها من قبل وزراء التعليم العرب في سبتمبر 2020.