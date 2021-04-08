Advertisements

ريال مدريد ينتظر تحقيق إنجاز تاريخي أمام برشلونة

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
Advertisements
سيكون ريال مدريد أمام فرصة ذهبية تحقيق إنجاز غير مسبوق منذ 43 عاماً وهو الفوز على برشلونة في ثلاث مباريات متتالية، عندما يلتقي الفريقان في الكلاسيكو يوم السبت المقبل.

تعود المرة الأخيرة التي حقق فيها ريال مدريد الفوز على برشلونة في ثلاث مباريات متتالية إلى سبعينات القرن الماضي، فكانت البداية في الرابع من ديسمبر  1977، عندما فاز 2-3 على "البرسا" في كامب نو بالجولة الـ22 من الدوري موسم 1977-1978.

وفي المباراة التالية في الخامس من أبريل 1978 اكتسح "الملكي" ضيفه برشلونة على سانتياجو برنابيو، برباعية نظيفة قبل أن يتوج "الميرينغي" بلقب "الليجا".

وفي الموسم التالي وتحديداً في 23 سبتمبر  1978 فاز الريال على ضيفه برشلونة مجدداً 3-1.

وكسر برشلونة هذه السلسلة في "الكلاسيكو" التالي في 17 فبراير 1979 عندما فاز أخيراً على الريال بهدفين نظيفين.

ويأتي كلاسيكو السبت المقبل بعد انتصارين متتالين للريال اولهما في الأول من مارس 2020، عندما فاز بهدفين نظيفين في سانتياغو برنابيو والثاني في الموسم الحالي في 24 أكتوبر الماضي في كامب نو، عندما تغلب على صاحب الأرض بثلاثة اهداف مقابل هدف.

ويعود آخر انتصار لبرشلونة في مباراة "كلاسيكو" إلى الثاني من مارس 2019 في الجولة الـ26 من "الليغا" موسم 2018-2019، عندما تغلب على الملكي بهدف دون رد.

أخبار تهمك

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و نصف

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يقول كلمته.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أحمد الشناوي

منذ أقل من ساعة

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

شرط وحيد من كارتيرون للعفو عن إمام عاشور

منذ ساعة و 18 دقيقة

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني وسط مفاجأت نارية

منذ ساعة و نصف

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:15 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:43 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

02:52 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج