ريال مدريد ينتظر تحقيق إنجاز تاريخي أمام برشلونة

سيكون ريال مدريد أمام فرصة ذهبية تحقيق إنجاز غير مسبوق منذ 43 عاماً وهو الفوز على برشلونة في ثلاث مباريات متتالية، عندما يلتقي الفريقان في الكلاسيكو يوم السبت المقبل.





تعود المرة الأخيرة التي حقق فيها ريال مدريد الفوز على برشلونة في ثلاث مباريات متتالية إلى سبعينات القرن الماضي، فكانت البداية في الرابع من ديسمبر 1977، عندما فاز 2-3 على "البرسا" في كامب نو بالجولة الـ22 من الدوري موسم 1977-1978.





وفي المباراة التالية في الخامس من أبريل 1978 اكتسح "الملكي" ضيفه برشلونة على سانتياجو برنابيو، برباعية نظيفة قبل أن يتوج "الميرينغي" بلقب "الليجا".





وفي الموسم التالي وتحديداً في 23 سبتمبر 1978 فاز الريال على ضيفه برشلونة مجدداً 3-1.





وكسر برشلونة هذه السلسلة في "الكلاسيكو" التالي في 17 فبراير 1979 عندما فاز أخيراً على الريال بهدفين نظيفين.





ويأتي كلاسيكو السبت المقبل بعد انتصارين متتالين للريال اولهما في الأول من مارس 2020، عندما فاز بهدفين نظيفين في سانتياغو برنابيو والثاني في الموسم الحالي في 24 أكتوبر الماضي في كامب نو، عندما تغلب على صاحب الأرض بثلاثة اهداف مقابل هدف.





ويعود آخر انتصار لبرشلونة في مباراة "كلاسيكو" إلى الثاني من مارس 2019 في الجولة الـ26 من "الليغا" موسم 2018-2019، عندما تغلب على الملكي بهدف دون رد.



