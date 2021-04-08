Advertisements

عاجل - مدرب الأهلي يكشف عن موعد عودة علي معلول

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
كشف سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، للتدريبات الجماعية.

وأكد قمصان في تصريحات اليوم، أن معلول سوف يحتاج لما يقرب من 5 أسابيع من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

تصريحات قمصان، أكدت خروج اللاعب التونسي من مواجهة الزمالك، في قمة الدوري المصري، المرتقبة يوم 18 أبريل من الشهر الجاري.

كما أكد قمصان، أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق تعرض للإصابة، وهو ما استدعى عدم مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المدرب العام، أن إبراهيم سوف يخضع للفحص الطبي من أجل تحديد موقفه ومعرفة طبيعة الإصابة التي يشكو منها.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معلول الزمالك الاهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يقول كلمته.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أحمد الشناوي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و نصف

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

شرط وحيد من كارتيرون للعفو عن إمام عاشور

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني وسط مفاجأت نارية

منذ ساعة و نصف

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ أقل من ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

خاص| طبيب الأهلي يكشف موعد عودة معلول للتدريبات

تعرف على موعد عودة نجمي الأهلي للمشاركة مع الفريق

الراحة ممنوعة في الأهلي عقب مواجهة وادي دجلة وتطور جديد في عودة معلول

الأهلي يتلقى خبرا سارا بعودة نجم الفريق

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة ناصر ماهر للتدريبات

الأهلي يكشف موعد عودة ثلاثي الفريق المصاب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:15 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:43 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

02:52 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج