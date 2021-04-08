عاجل - مدرب الأهلي يكشف عن موعد عودة علي معلول

كشف سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، للتدريبات الجماعية.





وأكد قمصان في تصريحات اليوم، أن معلول سوف يحتاج لما يقرب من 5 أسابيع من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.





تصريحات قمصان، أكدت خروج اللاعب التونسي من مواجهة الزمالك، في قمة الدوري المصري، المرتقبة يوم 18 أبريل من الشهر الجاري.





كما أكد قمصان، أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق تعرض للإصابة، وهو ما استدعى عدم مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.





وأوضح المدرب العام، أن إبراهيم سوف يخضع للفحص الطبي من أجل تحديد موقفه ومعرفة طبيعة الإصابة التي يشكو منها.





ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



