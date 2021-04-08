طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 744 ألفا

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على عكس المتوقع الأسبوع الماضي، رغم اكتساب تعافي سوق العمل زخما مع انتعاش النشاط الاقتصادي، مدفوعا بزيادة التطعيمات وتحفيز مالي كبير.





وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الحكومية الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغت 744 ألف، في حين كانت التوقعات تشير لانخفاض لـ 680 ألف، وتمت مراجعة أرقام الأسبوع الماضي على ارتفاع.





وجاءت الأرقام بعد أسبوع واحد من تقرير وظائف قوي دل على خلق الوظائف بوتيرة أسرع.





ومع تراجع عوائد سندات الخزانة ومعها مؤشر الدولار، يمكن أن تصب هذه الأنباء في صالح سعر الذهب.





وتؤكد تلك النتائج على أن الفيدرالي ليس مخطئًا بشأن استمرار برامج شراء السندات، وخفض معدلات الفائدة قرب الصفر. إذ يرى الفيدرالي بأن هناك تعافي غير متساوي الأركان.





وتدعم تلك الأنباء الذهب لأنه توفر حالة من اليقين حيال استمرار سياسات ضخ الأموال في النظام المالي العالمي للحفاظ على التعافي الوليد.





وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم لـ 92.162، ليهبط قرب أدنى مستوياته في أسبوعين.





بينما يستمر مؤشر ناسداك بالتقدم بأكثر من 100 نقطة قبل افتتاح تداولات اليوم. فيما يتراجع مؤشر داو جونز تراجع طفيف.