مبابي يُهدد عرش هالاند في دوري أبطال أوروبا

بهدفيه في شباك بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، اقترب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، من صدارة هدافي "التشامبيونزليج" التي يحتلها مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينج هالاند، بـ10 أهداف، بعد أن رفع رصيده إلى 8 أهداف.





وواصل "الغزال" مسلسل التألق أمام شباك الخصوم وسجل ثنائية قاد بها فريقه الباريسي لإلحاق الخسارة الأولى بحامل اللقب في عقر داره في البطولة منذ مارس/آذار 2019، والاقتراب من نصف النهائي بنتيجة (2-3) على ملعب أليانز أرينا.





وكان مبابي قد سجل 4 أهداف في مواجهتي ثمن النهائي أمام برشلونة الإسباني، بواقع ثلاثية "هاتريك" في الذهاب في قلب الكامب نو، وهدف في الإياب في حديقة الأمراء، ليرفع حصيلته إلى 8 أهداف في المركز الثاني.





ويأتي خلف مبابي مباشرة، النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، برصيد 6 أهداف بعد أن سجل هدفا في خسارة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني (3-1) الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





وفي المركز الرابع جاء نجم وقائد مانشستر سيتي الإنجليزي، البلجيكي كيفين دي بروين، الذي سجل هدف تمهيد انتصار فريقه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (2-1) على ملعب الاتحاد.





لاعب آخر تألق بثنائيته في مباريات دور الثمانية، وهو البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور الذي هز شباك "الريدز" في مناسبتين ليقود الريال للفوز (3-1) والاقتراب خطوة من نصف النهائي، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 3 أهداف.



