صحة الدقهلية تجري الاختبار السنوي الأول لمتدربي الزمالة المصرية لتخصص الجراحة العامة



اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه تم اليوم عقد الاختبار السنوى الأول لمتدربى الزماله المصرية لتخصص الجراحة العامة دفعة سبتمبر 2019



وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان ذلك تحت اشراف وفد من اللجنه العليا للتخصصات الطبية بالزمالة المصرية بحضور منسق اللجنة الفرعية للزماله بالدقهلية والمشرف العلمى لتخصص الجراحه بالمحافظةوذلك بمركز المعلومات بالمديرية.





واوضح "مكي" إن تطبيق هذا النظام جاء بعد دراسة عددٍ من النظم الصحية العالمية التي أثبتت فاعليتها مؤكدا حرص القيادة السياسية على الاهتمام برفع كفاءة الأطقم الطبية وإصلاح منظومة التعليم الطبي المهني للوصول الى معايير النجاح بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد



وأضاف وكيل الوزارة ان ذلك يأتي فى اطار خطة وزارة الصحة والسكان المصرية لتطوير مستوى مقدمى الخدمه الطبيه والتعليم الطبى وفى إطار مشروع تطوير الزماله المصرية