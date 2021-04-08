Advertisements

هنادي مهنا تنتهي من تسجيل تتر مسلسلها الإذاعي الأول مع زوجها

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
Advertisements

انتهت الممثلة هنادي مهنا، من تسجيل تتر مسلسلها الإذاعي الأول مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، المقرر إذاعته في رمضان على محطة راديو إنرجي 92.1.


تخوض هنادي مهنا السباق الرمضاني مع زوجها، من خلال مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" الذي تقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر.


ويلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية فى بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة فى الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا فى اليوم التالى.


أحمد حسن واحد من مقدمي البرامج في إذاعة إنرجي، الذي يشارك في تقديم برنامج إصحى بإنرجي مع زهرة رامي يوم الاثنين من كل أسبوع.

أخبار تهمك

ريال مدريد ينتظر تحقيق إنجاز تاريخي أمام برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الإصابة تضرب نجم جديد في الأهلي

منذ أقل من ساعة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ أقل من ساعتين

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

موسيماني يقول كلمته.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أحمد الشناوي

منذ ساعتين

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

02:52 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج