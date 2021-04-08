هنادي مهنا تنتهي من تسجيل تتر مسلسلها الإذاعي الأول مع زوجها

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هنادي مهنا تنتهي من تسجيل تتر مسلسلها الإذاعي الأول مع زوجها
الخميس 08/أبريل/2021 - 05:34 م
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انتهت الممثلة هنادي مهنا، من تسجيل تتر مسلسلها الإذاعي الأول مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، المقرر إذاعته في رمضان على محطة راديو إنرجي 92.1.
تخوض هنادي مهنا السباق الرمضاني مع زوجها، من خلال مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" الذي تقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر.
ويلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية فى بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة فى الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا فى اليوم التالى.
أحمد حسن واحد من مقدمي البرامج في إذاعة إنرجي، الذي يشارك في تقديم برنامج إصحى بإنرجي مع زهرة رامي يوم الاثنين من كل أسبوع.
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