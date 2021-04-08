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عاجل.. الإصابة تضرب نجم جديد في الأهلي

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:37 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة في مران الفريق الأحمر قبل مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.

وتغيب ياسر إبراهيم عن مران الأهلي اليوم الخميس قبل مباراة سيمبا التنزاني ليتأكد غيابه عن لقاء الغد بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة برصيد 8 نقاط في المركز الثاني خلف فريق سيمبا التنزاني صاحب الصدارة ب13 نقطة.

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ياسر ابراهيم رياضة الاهلي اخبار الرياضة

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