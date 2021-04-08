Advertisements

رئيس جامعة الأزهر يتناول الطعام وسط الطلاب في المدينة الجامعية

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر؛ للاطمئنان على حالة أبنائه الطلاب حسب وصف فضيلته.
 
وقام رئيس الجامعة والوفد المرافق له بتفقد صالة الألعاب الرياضية للطلاب بعد تجديدها وتدعيمها بأحدث الأجهزة والتقنيات الرياضية؛ دعمًا للطلاب لممارسة الرياضة على مدار اليوم خلال وجودهم بالمدينة الجامعية، وباشتراك رمزي؛ انطلاقًا من أن الجسم السليم في العقل السليم.
 
والتقى رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب، واطمأن منهم على سير العملية التعليمية كل في كليته، وقدم لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وطالبهم بضرورة وأهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
 
وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على تفقد مطبخ المدينة الجامعية، وتناول الطعام وسط أبنائه الطلاب للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، فقد كانت المرة الأولى يوم 28 من فبراير الماضي.
 
وحذر رئيس الجامعة الطلاب من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بينهم؛ بهدف نشر الطاقة السلبية بينهم والنيل منهم، وتعطيلهم عن تحصيل ومذاكرة دروس العلم كل في تخصصه.

وفي ختام جولته أشاد طلاب المدينة الجامعية بتطوير صالة الألعاب الرياضية في مدة وجيزة على حسب وعد رئيس الجامعة لهم من قبل، كما أشادوا بجهود قيادات جامعة الأزهر، والتي تقوم بمتابعة جميع مجريات العملية التعليمية بمختلف الكليات، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.

أخبار تهمك

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

موسيماني يقول كلمته.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أحمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ أقل من ساعتين

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

ريال مدريد ينتظر تحقيق إنجاز تاريخي أمام برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الإصابة تضرب نجم جديد في الأهلي

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

02:52 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج