رئيس جامعة الأزهر يتناول الطعام وسط الطلاب في المدينة الجامعية



وقام رئيس الجامعة والوفد المرافق له بتفقد صالة الألعاب الرياضية للطلاب بعد تجديدها وتدعيمها بأحدث الأجهزة والتقنيات الرياضية؛ دعمًا للطلاب لممارسة الرياضة على مدار اليوم خلال وجودهم بالمدينة الجامعية، وباشتراك رمزي؛ انطلاقًا من أن الجسم السليم في العقل السليم.



والتقى رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب، واطمأن منهم على سير العملية التعليمية كل في كليته، وقدم لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وطالبهم بضرورة وأهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.



وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على تفقد مطبخ المدينة الجامعية، وتناول الطعام وسط أبنائه الطلاب للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، فقد كانت المرة الأولى يوم 28 من فبراير الماضي.



وحذر رئيس الجامعة الطلاب من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بينهم؛ بهدف نشر الطاقة السلبية بينهم والنيل منهم، وتعطيلهم عن تحصيل ومذاكرة دروس العلم كل في تخصصه.



وفي ختام جولته أشاد طلاب المدينة الجامعية بتطوير صالة الألعاب الرياضية في مدة وجيزة على حسب وعد رئيس الجامعة لهم من قبل، كما أشادوا بجهود قيادات جامعة الأزهر، والتي تقوم بمتابعة جميع مجريات العملية التعليمية بمختلف الكليات، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر؛ للاطمئنان على حالة أبنائه الطلاب حسب وصف فضيلته.