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مسرحية "غفير في بيتي" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونُخبه من نجوم الكوميديا "الجمعة" على "MBC مصر"

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
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القاهرة، 8 إبريل 2021: وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "غفير في بيتي".

 

مسرحية "غفير في بيتي"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شاب يتقد لخطبة فتاة وهو لا يمتلك أي شيء، وفي الوقت ذاته يحاول بعض اللصوص الإختباء في شقة خطيبته مما يسبب الكثير من المشاكل في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

 

تُعرض مسرحية "غفير في بيتي" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 9 إبريل 2021 الساعة 8:00 مساءً.

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