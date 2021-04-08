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محافظة الجيزة تنشئ قسم مختص بالتواصل مع أسر الشهداء لحل مشاكلهم

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نظمت محافظة الجيزة احتفالية لتكريم أمهات أسر الشهداء من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة وفى بداية الفعالية طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الحاضرين بوقوف دقيقة حداد على أروح الشهداء الأبرار. 

وأكد المحافظ على استمرار الصمود والتحدى لرجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة في دعم مسيرة استقرار الوطن رغم التحديات الجسيمة والتى واجهها الوطن والمنطقة خلال السنوات الماضية. 

وأشاد محافظ الجيزة بدورهم البارز في القضاء على بؤر الإرهاب بضربات استباقية أجهضت العديد من المخططات التى كانت تنال من أمن مصر حتي أصبحت واحة للأمن والأمان فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل للمواطن المصرى. 

ووجه المحافظ التحية والتقدير لكل أم وأب وزوجة وأبناء قدموا شهيدا وضرب أروع المثل فى التضحية الوطنية والفداء للوطن ودفاعا عنه حتى ينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار معاهدا إياهم بالوفاء الدائم والاعتراف لما قدمه شهداؤنا من أرواحهم.

وخلال الفاعلية كلف محافظ الجيزة بإنشاء قسم مختص بالتواصل مع أسر الشهداء والتعرف على اى معوقات او مشكلات تواجههم للتنسيق والتوجية نحو حلها على الفور الى جانب العمل على تسهيل سبل المعيشة لهم. 

ومن جانبهم عبر أمهات اسر الشهداء عن خالص شكرهم وتقديرهم لحرص محافظة الجيزة على اللقاء بهم وتكريمهم وقد شمل تكريم السيد المحافظ لأسر كلا من الشهيد الرائد ضابط حسن جمال عبد الرحمن والشهيد مجند جمعة عبد التواب والشهيد مجند عبد الدايم عيد عبد الدايم والشهيد مجند مصطفى عمار محمود والشهيد نقيب ضابط أحمد جمال عبد الفتاح والشهيد الرائد ضابط هشام جمال الدين شتا والشهيد الرائد ضابط أحمد سمير محمود. 

حضر الاحتفالية نواب المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورضا متولى مدير مديرية التضامن الأجتماعى وممثلى من الجمعيات الأهلية المشاركة فى الحدث .

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