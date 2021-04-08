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السياحة والآثار تنظم دورة تدريبية متخصصة عن دراسة الفخار الأثري

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار عن انطلاق الدورة التدريبية المتخصصة عن دراسة الفخار الأثري لمدة أسبوع بمركز تدريب القاهرة والجيزة في سقارة التابع لوحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير.

وجاءت الدورة في إطار التعاون بين ممثلة في وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والمعهد البولندي للآثار بمصر لتنظيم ورش عمل للآثاريين من العاملين بالوزارة.

وأشار الدكتور باسم جهاد المُشرف على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير إلى أن هذه الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الأثاريين العاملين بالوزارة وإيجاد كوادر في تخصصات مثل دراسة تاريخ الفخار الاثري، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين بها وبالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تحاضر في هذه الدورة الأستاذة الدكتورة انيا فودينسكا مديرة المعهد البولندي والمتخصصة في مجال الفخار عن كيفية دراسة وتأريخ الفخار الأثري.

جدير بالذكر أنه تم عقد أولى الورش بالتعاون بين الوزارة والمعهد البولندي للآثار بمصر عن موقع نقلون الأثري لمفتشي الآثار الإسلامية والقبطية والباحثين في علم الآثار البيولوجية وأخصائيين الترميم بمحافظات "القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف"، وذلك تحت عنوان "نتائج العمل الأثري ودراسة المواد الأثرية بموقع نقلون بالفيوم"، من خلال بعثة حفائر المعهد العاملة بموقع نقلون بالفيوم.

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