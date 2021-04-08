التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن





وقال برنامج "التشيرنيجيتو" الإسباني الشهير، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حصل على موافقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالانتقال إلى صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأكد جوسيب بيدريرول مقدم البرنامج، أن بيريز أكمل اتفافه مع مبابي على كل شيء، ويتبقي فقط الدخول في مفاوضات جدية مع ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان لحسم الصفقة بشكل نهائي.





وأوضح بيدريرول بأن رغبة مبابي الأولى هي الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي وعدم تجديد عقده مع الفريق الباريسي.

فجرت تقارير إعلامية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسم ريال مدريد الإسباني صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.