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"هيئة الطيران المدني" تسهل عمليات الشحن الجوي عبر منصة "وشج" الإلكترونية

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تحرص الهيئة العامة للطيران المدني عبر منصاتها الإلكترونية على توفير حزمة من الإجراءات والتسهيلات للشركات والمستثمرين والمشتغلين في قطاع النقل الجوي، وذلك ضمن مشروع التحوّل الرقمي الشامل لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم معتمدة على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

 

وتسعى الهيئة إلى تقديم الكثير من الخدمات وفق أحدث الأساليب التقنية وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها ومواكبة التطورات في هذا المجال، ومن تلك الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة لمستفيديها منصة "وشج" التي تعدّ بوابةً للشحن الجوي ومنصة إلكترونية تقدم خدمة إصدار التراخيص لوكالات الشحن الجوي، إضافة إلى خدمة تتبع الشحنات بشكل إلكتروني عن طريق الربط بين جميع الشركاء بسلسلة إمدادات الشحن الجوي، حيث يتم تعقب الشحنات من أول نقطة وحتى وصولها إلى الطائرة، إذ يتم تطبيق منصة "وشج" في جميع مطارات المملكة التي يتم من خلالها إرسال الشحنات.


وتهدف الهيئة من خلال منصة "وشج" إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي وإلغاء القيود التجارية على النقل بالشاحنات والنقل الجوّي وتحسين بيئة الشحن الجوي، وتحقيق أقصى درجات الأمن وأعلى درجات المرونة، إضافة إلى إضفاء الطابع الاحترافي على القطاع اللوجستي، والتميز في تقديم الخدمات والتواصل مع العملاء، وتبسيط وأتمته عمليات الشحن الجوي.

 

وتقدم بوابة "وشج" قرابة 60 خدمة ويستفيد منها جميع الشركاء بسلسلة إمدادات الشحن الجوي ومنها الخدمات المقدمة لمكاتب الشحن (تجميع) مثل : إنشاء وإدارة الفروع، وإضافة الشحنة، وإدارة الفواتير الداخلية والبوالص، والتحقق من هوية المرسل، وتراخيص الشحن الجوي خمس فرعية، وخدمات لوكالات شحن معتمد مثل: استقبال الشحنات، وتسجيل مركبات النقل، وتسجيل سائقين النقل، والتحقق من تفتيش الشحنات، والمواعيد للترحيل إلى المطار، وإصدار المنفست النهائي، وخدمات لمتعهد المناولة مثل: تنظيم استقبال الشحنات، والتحقق من الشحنات، والتحقق من البوالص ، والموافقة على المواعيد, إضافة إلى تقديم خدمات للعميل تشمل: البحث عن مقدم الخدمة، وطلب وسيط شحن، وتوثيق الفواتير، وتفويض الشحن الإلكتروني، والتتبع للشحنات، والبلاغات، والإشعارات، والباركود الموحد، والسداد، وخدمات للناقل الجوي تشمل: مواعيد الرحلات، وطرح البوالص، وتأكيد حجوزات الرحلات.

كما توفر البوابة باركود يمكّن من تحقيق مرونة عالية في الخدمات الأمنية واللوجستية والربط مع الجهات وتوفير التقارير الدقيقة التي ستسهم بدرجة كبيرة في تطوير منظومة الشحن الجوي .

 

يذكر أنه يستفيد من بوابة الشحن الجوي "وشج" عدد من الجهات الحكومية وأيضاً القطاع الخاص الذيت يعملون في منظومة الشحن الجوي.

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هيئة الطيران المدني هيئة الطيران

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