محافظ المنيا يحظر سير مركبات "التوك توك" على الطرق السريعة والمحاور والشوارع الرئيسية





وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، خلال الكتاب الدوري رقم 36 لسنه 2021، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تذليل معوقات ترخيص مركبات التوك توك، وحظر سيرها على الطرق السريعة والمحاور والشوارع الرئيسية.



وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات "التوك توك"، وتحقيق انضباط سيرها.



كما وجه المحافظ بتوعيه مالكي مركبات "التوك توك" بالسير في إجراءات الترخيص، مع الالتزام بالرسوم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وتحديد خطوط سير مركبات "التوك توك" بعيدا عن المدن وتحديد تعريفه ركوب لها مع عدم فرض أي رسوم عليها.



وأكد المحافظ، على التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع ضرورة المتابعة المستمرة بموقف الإجراءات المتخذة على مدار اليوم من خلال عرض تقارير مفصله.