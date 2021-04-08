تكريم الفائزين في مسابقات الأنشطة الاجتماعية والاتحادات ومكاتب الخدمة المدرسية بتعليمية قنا

كرم الدكتور سيد عباس، مدير عام إدارة قنا، الفائزين في مسابقات الأنشطة الاجتماعية والاتحادات الطلابية ومكاتب الخدمة المدرسية، بحضور مصطفى عبد الرحيم النمر موجه اول التربية الاجتماعية بإدارة قنا والسادة الموجهين أعضاء توجيه التربية الاجتماعية.

حيث كرم مدير عام إدارة قنا مديري المدارس والمعلمين والأخصائيين الاجتماعين والطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات الخاصة بالنشاط الاجتماعي لعام ٢٠٢١٢٠٢٠، مقدمًا التهنئة لجميع الفائزين وحثهم على استمرار العمل والنجاح، وذلك بقاعة ديوان عام إدارة قنا التعليمية.

