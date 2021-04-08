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وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المشروعات الجارية لبعض قرى مركز ومدينة زفتى في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تصل تكلفة المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل 1. 6 مليار جنيه.

وتتوزع المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع بقرى مركز زفتي ما بين ١٦ مشروع في مجال الصرف الصحي و٥٤ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للقرى و٩٤ مشروع في مجال الخدمات التعليمية والمدارس و١٣ مشروع في مجال الري والموارد المائية، ومن المتوقع البدء في باقي المشروعات تباعًا بقطاعات الصحة والكهرباء والطرق والنقل والشباب.

وشارك في الجولة التفقدية كل من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور هشام الهلباوي المشرف العام على برنامج تطوير القرى بوزارة التنمية المحلية واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة بالوزارة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأت جولة وزير التنمية المحلية، بتفقد قرية كفر الدغايدة التابعة التي يجري بها توصيل الغاز الطبيعي لمنازل القرية بعد الانتهاء من عمليات التوصيل في بعض القرى الأخرى التابعة للمركز.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، على اهتمام ومتابعة القيادة السياسة لبرنامج تطوير الريف المصري وتكليفاته المستمرة بالإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة المعوقات بشكل فوري وهو ما يدفع الوزارة إلى رصد ومتابعة مجريات التنفيذ على أرض الواقع بصورة يومية وتقديم كل الدعم للمحافظات والجهات المسئولة عن التنفيذ.

لافتا إلى أن استثمارات المبادرة بمركز زفتي تتضمن العمل بكافة القطاعات سواء البنية الأساسية أو الخدمات الاجتماعية، كما تتضمن لأول مرة إنشاء ٩ مجمعات خدمات ومجمعات مصالح بواقع مجمع بكل وحدة محلية قروية وتقدم هذه المجمعات كافة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن حيث يشمل كل مجمع مقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي ومقار لتقديم خدمات التموين والسجل المدني والشهر العقاري ومكتب بريد ومركز تكنولوجي مطور.

وأكد شعراوي على أن حالة الريف المصري بعد انتهاء مشروعات برنامج تطوير الريف ضمن مبادرة حياة كريمة ستختلف تمامًا عما قبل التنفيذ، مؤكدًا على المتابعة الدورية من رئيس الوزراء وعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي على سير المحافظة في طريق تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية والأعمال الإنشائية بالتوازي، إيمانًا بضرورة الاستثمار في البشر قبل الحجر حيث إن الإنسان هو المحور الأساسي في دائرة التنمية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بتطوير قرى الريف وأهله.

وشهدت زيارة وزير التنمية المحلية تفقد القوافل والخدمات الطبية التي يجرى تنظيمها لأهالي قرية نهطاي، بالإضافة لمتابعة مشروع الصرف الصحي بقرية حنون.
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)
وزير التنمية المحلية يتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى (صور)

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