بالصور.. أبطال مسلسل "لعبة نيوتن" في المؤتمر الصحفي





وجدير بالذكر، أن مسلسل "لعبة نيوتن" يشهد عودة الفنانة مني زكي للدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات، بعد عرض مسلسل "زفاف القبة"، ومن المقرر عرض حلقات المسلسل على شبكة قنوات mbc.

بدأ من قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة الفنانة منى زكي، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.وقدمت المؤتمر الصحفي المذيعة چاسمين، وحضرت الفنانة منى زكي والفنان سيد رجب والفنان محمد ممدوح، ومخرج العمل تامر محسن.ومسلسل "لعبة نيوتن" يتناول قصة المهندسة الزراعية هنا التي تتزوج حازم، ومحاولاتهما العديدة للإنجاب التي تتكلل أخيراً بالنجاح. ويتوجب على الزوجين بعدها اتخاذ قرار حاسم بخصوص مستقبل طفلهما القادم، فيقرران أن تنجب الطفل في أمريكا، وبعد سفر هنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تتكشف أسرار غامضة حول زوجها، بدءاً من خيانته لها ووصولاً إلى تورطه في أنشطة تجارية مشبوهة وجريمة قتل.ويذكر أنه تم تغيير اسم المسلسل مرتين قبل تحديد الاسم الحالي بناءً على وجهة نظر المخرج في اختيار اسم جذاب ومثير للاهتمام للجمهور. إخراج وتأليف تامر محسن، ومسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، ومن إنتاج ميديا هب.