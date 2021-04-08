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عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن طبيعة إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق، وسبب غيابه عن المران الجماعي.

وقال طبيب الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أبو عبلة أن حالة ياسر إبراهيم مطمئنة إلى حد كبير، وأنه فضل منحه راحة من مران اليوم، على أن يتم تقييم حالته عقب مباراة سيمبا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي رسميًّا قبل مباراة الغد، إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، عقب التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة التي أقيمت الأسبوع الماضي.

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ياسر إبراهيم الزمالك الأهلي

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