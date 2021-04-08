نجوى فؤاد تكشف عدد زيجاتها الحقيقي "الرسمي والعرفي"





تصدرت الفنانة الراقصة نجوى فؤاد اليوم الخميس 8 أبريل 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها ببرنامج تلفزيوني ليلة أمس.





نجوى فؤاد





وحلت نجوى فؤاد ضيفة يوم أمس الأربعاء، على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتين سهير جوده والفنانة المذيعة مني عبد الغني.





ظهور نجوى فؤاد التلفزيوني





وأثارت الراقصة نجوى فؤاد الجدل عقب ظهورها، حيث كشفت العديد من الجوانب الغامضة في حياتها، وعلى رأسها عدد زيجاتها، الذي تحدث البعض بأنه تخطى الـ15 أو أكثر.





عدد زيجات نجوى فؤاد





وأوضحت نجوى فؤاد أنها لم تتزوج سوى 6 مرات فقط، من بينها زيجة عرفية، مكذبة كل ما أثير بشأن عدد زيجاتها، ومضيفةً :"متجوزتش 12 زي ماقالوا.. وياريتهم كانوا 20.. بس فين الوقت.. كنت مشغولة بالتصوير وبشغلي طول الوقت".





معلومات عن نجوى فؤاد





ولدت عواطف محمد عجمي الشهيرة بـ"نجوى فؤاد" في الـ17 من يناير عام 1943، وظهرت موهبتها في الرقص، والذي قدمها إلى عالم الفن والتمثيل.





الأعمال التي قدمتها نجوى فؤاد





قدمت النجمة نجوى فؤاد العديد من الأعمال السينمائية، والتي تنوعت بين الظهور القليل والبطولة، إلى جانب خوضها تجربة الإنتاج السينمائي، كما شاركت في بعض الأعمال المسرحية.





زواج نجوى فؤاد من أحمد رمزي





يُذكر أن الفنانة الراقصة نجوى فؤاد أثارت الجدل طوال مسيرتها الفنية على مدار سنوات الطويلة، حيث اشتهرت بزيجاتها المتكررة، كما أنها تزوجت من النجم الكبير أحمد رمزي.







