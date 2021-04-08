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غدا الجمعة.. الرئيس التونسي يزور مصر

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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يتوجه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يوم الجمعة، إلى القاهرة في زيارة تستغرق 3 أيام، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

 

وأورد البيان أن قيس سعيد يؤدي "زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك من 9 إلى 11 أيريل 2021، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي".

 

وتندرج زيارة الرئيس التونسي، وفقا للمصدر، "في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

 

يذكر أن الرئيس التونسي قام بزيارة إلى ليبيا منتصف مارس الماضي، وذلك بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة.

 

ويعد الرئيس التونسي أول رئيس دولة يزور ليبيا، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كما أن زيارته هي الأولى لرئيس تونسي إلى ليبيا منذ 2012.

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قيس سعيد زيارة مصر زيارة تونس الرئيس التونسي

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