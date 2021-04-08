Advertisements

فاركو يخطف تعادل مثير أمام الأوليمبي بالقسم الثاني

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
شادي محمد
Advertisements



تعادل فاركو على ملعبه بهدف لمثله أمام الأوليمبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الأسبوع العشرين من دوري القسم الثاني.


وبدأ أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي تشكيل فريقه كالأتي:
عمر الصعيدي، أحمد صالح، سيد جاد، محمود المنشاوي، عبد الله الرويني، محمد رجب، مصطفي الجميل، طه أبراهيم، نور نبيل، مروان شاهين، أحمد عيد.

بينما بدأ مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي فاركو تشكيل فريقه كالتالي:
محمود السيد، محمد رجب، أحمد عوض، محمود مسعود، محمد سعيد، أحمد سعيد، بلال جمال، هشام فتح الله، علي بهيج، حمبوزوا، أنطوني لوكاسا.

أفتتح مروان شاهين التسجيل لنادي الأوليمبي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، بينما جاء هدف التعادل لنادي فاركو عن طريق علي بهيج في الدقيقة 7 للشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبهذا التعادل أرتفع رصيد نادي فاركو إلي 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة، وأرتفع رصيد الأوليمبي إلي 34 نقطة جمعهم خلال 20 مباراة أيضاً.

وأدار اللقاء تحكيمياً محمود دسوقي حكم ساحة، ويعاونه كلاً من مصطفى عطية مساعد أول، كريم مهنا مساعد ثاني، والحكم الرابع عبد الحميد علي.

أخبار تهمك

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يقول كلمته.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أحمد الشناوي

منذ ساعتين

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الإصابة تضرب نجم جديد في الأهلي

منذ أقل من ساعة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 10 ساعة

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

ريال مدريد ينتظر تحقيق إنجاز تاريخي أمام برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

02:52 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج