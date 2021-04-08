فاركو يخطف تعادل مثير أمام الأوليمبي بالقسم الثاني







تعادل فاركو على ملعبه بهدف لمثله أمام الأوليمبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الأسبوع العشرين من دوري القسم الثاني.





وبدأ أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي تشكيل فريقه كالأتي:

عمر الصعيدي، أحمد صالح، سيد جاد، محمود المنشاوي، عبد الله الرويني، محمد رجب، مصطفي الجميل، طه أبراهيم، نور نبيل، مروان شاهين، أحمد عيد.



بينما بدأ مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي فاركو تشكيل فريقه كالتالي:

محمود السيد، محمد رجب، أحمد عوض، محمود مسعود، محمد سعيد، أحمد سعيد، بلال جمال، هشام فتح الله، علي بهيج، حمبوزوا، أنطوني لوكاسا.



أفتتح مروان شاهين التسجيل لنادي الأوليمبي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، بينما جاء هدف التعادل لنادي فاركو عن طريق علي بهيج في الدقيقة 7 للشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.



وبهذا التعادل أرتفع رصيد نادي فاركو إلي 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة، وأرتفع رصيد الأوليمبي إلي 34 نقطة جمعهم خلال 20 مباراة أيضاً.



وأدار اللقاء تحكيمياً محمود دسوقي حكم ساحة، ويعاونه كلاً من مصطفى عطية مساعد أول، كريم مهنا مساعد ثاني، والحكم الرابع عبد الحميد علي.