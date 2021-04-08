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غدا.. وزير العدل يشهد حفل توقيع كتاب "النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب"

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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يشهد المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، حفل توقيع كتاب "النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب"، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر يوم السبت القادم الموافق ١٠ ٤ ٢٠٢١ في تمام الساعه الثانية ظهرًا.

وتشمل قائمة المدعوين المستشار عمر مروان - وزير العدل، ولفيف من كبار رموز الدولة القضائية والثقافية والإعلامية وقياداتها في مختلف المجالات.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، قائلًا: "على من يرغب م وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة في تغطية الحدث التواصل مع المتحدث باسم النيابة الإدارية.

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