غدا.. وزير العدل يشهد حفل توقيع كتاب "النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب"

يشهد المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، حفل توقيع كتاب "النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب"، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر يوم السبت القادم الموافق ١٠ ٤ ٢٠٢١ في تمام الساعه الثانية ظهرًا.



وتشمل قائمة المدعوين المستشار عمر مروان - وزير العدل، ولفيف من كبار رموز الدولة القضائية والثقافية والإعلامية وقياداتها في مختلف المجالات.



صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، قائلًا: "على من يرغب م وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة في تغطية الحدث التواصل مع المتحدث باسم النيابة الإدارية.

