توريرا يعودة لتدريبات أتلتيكو مدريد

شهدت تدريبات أتلتيكو مدريد اليوم الخميس عودة الأوروجواياني لوكاس توريرا بعد غياب دام أسبوعين ونصف بإذن من النادي، بسبب مرض ثم وفاة والدته الأسبوع الماضي نتيجة إصابتها بكوفيد-19.





وشارك اللاعب الذي ظل غائباً عن الفريق لهذا السبب منذ 22 مارس الماضي، بما في ذلك مواجهة إشبيلية التي انتهت بهزيمة "الروخيبلانكوس" (0-1) يوم الأحد الماضي، في تدريب الفريق اليوم ليصبح بذلك متاحا للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لمواجهة ريال بيتيس المقررة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ30.





وستشكل هذه المباراة، حال خاضها، الظهور الأول للاعب مع "الروخيبلانكوس" منذ التصريحات التي كشف من خلالها في أول أبريل الماضي عن رغبته في الانتقال إلى بوكا جونيورز، علماً بأن عقد إعارته لأتلتيكو مدريد من آرسنال الإنجليزي، ينتهي الصيف المقبل.





من ناحية أخرى، سيفتقد سيميوني لجهود أربعة لاعبين على الأقل لمواجهة ريال بيتيس، هم ماركوس يورنتي ولويس سواريز وجيوفري كوندوجبيا، بسبب العقوبة، على الرغم من أن المهاجم الأوروغواياني مصاب أيضاً على أي حال، وكذلك الفرنسي موسى ديمبيلي الذي يواصل العمل تحت إشراف طبي منذ أن فقد وعيه قبل أسبوعين نتيجة انخفاض ضغط دمه.





أما فيكتور ماتشين "فيتولو" الذي يعاني من مشكلات عضلية حرمته من اللعب أمام إشبيلية في الجولة الماضية، فلا تزال مشاركته في المباراة المقبلة غير مؤكدة وواصل اليوم التدريبات على هامش التدريب للجلسة الثالثة على التوالي.





وسيدافع أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس عن صدارة "الليغا" التي يحتلها برصيد 66 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة فقط على برشلونة الوصيف مع تبقي تسع جولات من المسابقة.