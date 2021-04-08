فوز حرس الحدود والرجاء وتعادل فاركو بالقسم الثاني





أسفرت نتائج الجوله العشرين للمجموعة الثالثة للقسم الثاني عن تعادل فريق البلدية مع فريق المنصورة بهدف لمثله .



شهد اللقاء تقدم البلدية عن طريق عمار شرف الدين من ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الثاني وتعادل المنصورة بهدف أحمد شاهين في الوقت الضائع .





وتعادل فريق الأوليمبى مع فريق فاركو بهدف لمثله،حيث تقدم الأوليمبى في الشوط الأول عن طريق مروان شاهين في الدقيقة 27 وتعادل على بهيج لفاركو في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.



وفاز حرس الحدود على أبو قير بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله، تقدم الحرس عبر محمد عيد في الدقيقة 29 وتعادل إسلام يوسف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وأدرك أحمد حسني الهدف الثاني الحرس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وتعادل فريق دكرنس على فريق بنى عبيد بهدف لمثله تقدم فريق دكرنس بهدف دون رد محمد رمضان حله في الدقيقة 30 من الشوط الأول وتعادل أحمد عجله لبنى عبيد في الدقيقة

الثالثة من الوقت الضائع من الشوط الثاني.



وتعادل الجزيرة مع سبورتنج 1/1 حبث تقدم الجزيرة بهدف أحمد عبد العال في الدقيقة 2 وتعادل سبورتنج بهدف مروان احمد في الدقيقة 42 للشوط الأول .



تعادل فريق الحمام مع فريق المالية بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم الحمام بهدف

اكثم سمير فى الدقيقة 31 وتعادل نجيب حمدي فى الدقيقة 34 واضاف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 10 من ركلة جزاء وتعادل أحمد عادل في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.



وتغلب فريق الرجاء على حساب فريق كفر الشيخ بهدفي سيلا ووائل فراج .



تعادل فريق بيلا على فريق دمنهور بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 43 نقطة

2- الحرس 41 نقطة

3- البلدية 36 نقطة

4- الأوليمبى 34 نقطة

5- أبو قير 30 نقطة

6- دكرنس 28 نقطة

7- الرجاء 26 نقطة

8- سبورتنج 25 نقطة

9- المنصورة 24 نقطة

10- دمنهور 24 نقطة

11- المالية 22 نقطة

12- الجزيرة20 نقطة

13- كفر الشيخ 19 نقطة

14- الحمام 17 نقطة

15- بيلا 14 نقطة

16- بنى عبيد 13 نقطة