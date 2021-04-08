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الداخلية تضبط أدوية مهربة جمركيا في الإسكندرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات وعامل بذات الصيدلية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، والترويج لنشاطهما المؤثم في بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية المشار إليها والمخزن الملحق بها حال ممارستهما نشاطهما المؤثم، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة، جهاز حاسب آلى بفحصه فنيًا تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة، هاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما لتلك المضبوطات بقصد بيعها والإستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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