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وزيرا التجارة والصناعة والتموين يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرةً الى ان الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات وأصدرت عدة قرارات من شأنها الحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية بالسوق المحلى وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة يرافقها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة معرض "أهلاً رمضان" بمحافظة الجيزة، والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة السيد / محمد امبابى 

وقالت الوزيرة ان المعرض يستهدف توفير كافة سلع شهر رمضان للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة بتخفيضات تتراوح بين 15 – 25 %، مشيرة الى ان المعرض مقام على مساحة 2000 متر مربع بمشاركة 80 عارض ويتضمن اقسام للخضروات والفاكهة واللحوم الحمراء والحاصلات الزراعية والبقوليات والدواجن والياميش.

وأكدت جامع ان إقامة معرض "أهلاً رمضان" بالمحافظات يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع، مشيرة ان المعارض الداخلية تسهم في زيادة المعروض من السلع الاساسية ومن ثم السيطرة على الاسعار ومواجهة الغلاء الذي يتسبب فيه بعض التجار.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المحلي وبأسعار في متناول الجميع وذلك في إطار سياسة الدولة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

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وزيرة التجارة وزير التموين معرض اهلا رمضان اهلا رمضان

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