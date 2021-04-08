كواليس مران الأهلي اليوم قبل مواجهة سيمبا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we السلام» ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ركز خلالها على نقاط القوة والضعف في فريق سيمبا التنزاني، بالإضافة إلى التكليفات المحددة لكل لاعب وفقًا للخطة التي وضعها الجهاز الفني للمباراة.





وبعد ذلك خاض الفريق فقرة بدنية خفيفة قبل أن يركز المدير الفني على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سيمبا غدًا.





وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة والتر بواليا، مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد خضوعه للكشف الطبي والتأكد من جاهزيته.





وكان بواليا قد تعرض لكدمة خفيفة في التقسيمة الثانية التي خاضها الفريق خلال تدريبات أمس، وهو ما استدعى خروجه من الملعب، وخضوعه للفحص الطبي، وجلسة علاج طبيعي واستشفاء تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، للتخلص من آلام الكدمة.





وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء الأسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة.



