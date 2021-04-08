بنى عبيد يخطف تعادل مثير من دكرنس بالقسم الثانى



تعادل فريق بني عبيد مع ضيفه فريق دكرنس بهدف لمثله في اطار لقاءات الأسبوع العشرون للمجموعة الثالثة من القسم الثاني .



وبدأ عبداللطيف الدومانى المدير الفنى لبنى عبيد المباراة بتشكيل أساسى مكون من:



محمد إبراهيم ، محمد أمين ، أحمد حلمى درة ، رجب عبدالتواب ، بسام وحيد ، محمد إبراهيم ، أحمد عجله ، محمود غازى ، مح الحسينى ، محمد مجدى ، أبوبكر سيلا.



بينما جلس على دكة البدلاء لفريق بنى عبيد:



أحمد حسن ، محمد منصور ، السعيد ماهر ، صبرى السيد ، أحمد جمال ، كريم علاء ، محمد قدرى ، عصام محمود ، جوشوا مايكل.



فيما إختار مجدى طلبة المدير الفنى لدكرنس التشكيلة الأساسية لفريقه والتى جاءت على النحو التالى:



أحمد الشيخ، عادل أدهم ، عماد حلمى ، محمد حمودة ، صلاح زايد ، أحمد عيد ، محمد فوزى ، حميده على ، مصطفى محمد ، إبراهيم سليمان ، محمد رمضان.



بينما جلس على دكة بدلاء دكرنس:



عمر ساجد ، محمد نبيل ، أحمد حاتم، سيرچينو ڤالو ، مؤمن سمير ، أميدو مواندا ، عمر البكرى ، عمرو سماكه ، عمر عزت.



تقدم دكرنس أولا عن طريق محمد رمضان "حله" بالشوط الأول ثم أدرك بنى عبيد التعادل عن طريق أحمد عجله لاعب دكرنس السابق فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.



التعادل رفع رصيد بنى عبيد للنقطة ١٣ بالمركز الأخير بينما إرتفع رصيد دكرنس للنقطة ٢٨ بالمركز السادس.



أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من أحمد صالح وعاونه كلا من مصطفى حسن و محمد مجدى ، محمد صلاح "حكم رابع".