Advertisements

خالد الجندى: نفتخر بآبائنا الفراعنة وكان منهم مسلمون (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تعليقا على من يهاجمون تصريحاته أن الفراعنة كان منهم مؤمنون، إن اللقطاء لا يتحدثون عن الآباء ونحن نفخر بابائنا الفراعنة، لافتا إلى أن من يتحدثون عن أبى فى الإسلام ليس لى ابا سواه، هذا فى المعتقد فقط.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "صدق او لا تصدق، الفراعنة كان منهم مسلمون، والحقيقة كل الذين شغبوا على هذه المعلومة جهلاء لا يعرفون القرآن ولا تفسيره، والتعميم على كل الفراعنة انهم اهل كفر، من يقوله جاهل أو من المتسلفة، فى اى قوم بينهم مؤمنون وكفار، لا يوجد أحد كفرا من أبو لهب، وأبو جهل، هل نستطيع أن نقول على كل قريش كفار، نحن نعيش فى كارثة طمس الهوية المصرية من قبل من يسعون لإقامة الخلافة التركية".

أخبار تهمك

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

موسيماني يقول كلمته.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أحمد الشناوي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعتين

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

فوز حرس الحدود والرجاء وتعادل فاركو بالقسم الثاني

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الإصابة تضرب نجم جديد في الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

02:52 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج