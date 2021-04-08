خالد الجندى: نفتخر بآبائنا الفراعنة وكان منهم مسلمون (فيديو)



قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تعليقا على من يهاجمون تصريحاته أن الفراعنة كان منهم مؤمنون، إن اللقطاء لا يتحدثون عن الآباء ونحن نفخر بابائنا الفراعنة، لافتا إلى أن من يتحدثون عن أبى فى الإسلام ليس لى ابا سواه، هذا فى المعتقد فقط.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "صدق او لا تصدق، الفراعنة كان منهم مسلمون، والحقيقة كل الذين شغبوا على هذه المعلومة جهلاء لا يعرفون القرآن ولا تفسيره، والتعميم على كل الفراعنة انهم اهل كفر، من يقوله جاهل أو من المتسلفة، فى اى قوم بينهم مؤمنون وكفار، لا يوجد أحد كفرا من أبو لهب، وأبو جهل، هل نستطيع أن نقول على كل قريش كفار، نحن نعيش فى كارثة طمس الهوية المصرية من قبل من يسعون لإقامة الخلافة التركية".



