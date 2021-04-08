رمضان عبدالمعز: عاد وثمود وفرعون كان منهم مؤمنون نجاهم الله من العذاب(فيديو)



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن قوم ثمود وعاد وفرعون، كان منهم مؤمنون، نجاهم الله انبيائهم برحمته، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58)".



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من عاد وثمود وفرعون كان منهم مؤمنون، وربنا نجاهم، القرآن يفسر بعضه بعضا، ربنا لا يظلم أحدا فى ايات تحدثت عن نجاه المؤمنين منهم".



