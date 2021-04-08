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رمضان عبدالمعز: عاد وثمود وفرعون كان منهم مؤمنون نجاهم الله من العذاب(فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن قوم ثمود وعاد وفرعون، كان منهم مؤمنون، نجاهم الله انبيائهم برحمته، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58)".

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من عاد وثمود وفرعون كان منهم مؤمنون، وربنا نجاهم، القرآن يفسر بعضه بعضا، ربنا لا يظلم أحدا فى ايات تحدثت عن نجاه المؤمنين منهم".

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