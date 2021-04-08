تعرف على الـ 4 فئات المسموح لهم دخول المسجد النبوي خلال رمضان

4 فئات فقط هم المسموح لهم أن يدخلو أروقة المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حسبما أعلنته وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ومن جانبها، كانت قد أصدرت الوكالة تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قالت فيها:"بناءً على التوجيهات العليا: قصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته؛ ابتداءً من غرة رمضان المبارك على الأشخاص المحصنين".

وأضافت الوكالة:"دخول الأشخاص المحصنين إلأى المسجد النبوي سيكون وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي)".