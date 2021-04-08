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داعية: الاختلاف سنة كونية منذ خلق البشر (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ ياسر أحمد سطوحى، الداعية الإسلامي، ان الاختلاف سنة كونية، فالمؤمن والكافر موجودان منذ بداية الخلق، لافتا إلى أن كل الأقوام السابقة كأنها منهم كافر ومؤمن.

وتابع سطوحى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "القران الكريم يضع الأمور فى مواضعها فتحدث عن اهل الكتاب، ووصفهم بأنهم ليسوا سواء، وفكل الناس فى كل الأديان ليسوا سواء فيهم المحسن وفيهم المسيء، والقرآن صان ذلك بالتحذير من التعميم".

من جانبه قال الشيخ محمد عبدالكريم، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم حذرنا من التعميم المطلق فى الاحكام، وأمرنا بصيانة الاحتمال حتى لا نظلم أحدا.

وتابع "عبد الكريم": "لا يجوز أن نقول كل الناس كذا، فالإيمان درجات وكل الناس ليسوا سواء، فى اقوام معظمها كافر ولو واحد مؤمن لا يجوز نقول عليهم كلهم كفار".



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