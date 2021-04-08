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سبب جلسة الخطيب مع موسيماني في الأهلي

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:29 م
الخطيب وموسيماني
الخطيب وموسيماني
علي نبوي
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عقد  محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة.

جاء ذلك بهدف متابعة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة وتوفير كل احتياجاته، خاصة أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المباريات المؤثرة للأهلي، سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.

وخلال الاجتماع استعرض المدير الفني للأهلي موقف الفريق من الارتباطات المقبلة واحتياجات الجهاز الفني، والعمل على دعم كل عناصر المنظومة.

ويواجه الأهلي مساء غدٍ الجمعة سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات، بعدما تأهل الفريقان إلى دور الثمانية رسميا عقب نهاية الجولة الماضية، كما سيواجه الأهلي فريق النصر يوم 4 أبريل الجاري في مسابقة كأس مصر، ويوم 18 من نفس الشهر يلتقي مع الزمالك في بطولة الدوري.

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