Advertisements

132 قتيلا حصيلة المواجهات القبلية غرب دارفور

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة المواجهات القبلية إلى 132 قتيلا.

قال والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، الثلاثاء الماضي، إنه ناقش مشكلة غرب دارفور مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الذي أكد التزامه بحل المشكلة بأسرع فرصة.


وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أطلع على الوضع الأمني بولاية غرب دارفور (غرب السودان)، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، وذلك لدى لقائه اليوم في الخرطوم مع والي غرب دارفور.

وقال الدومة، إنه تم إرسال قوات لفك الاشتباكات وفرض الأمن، موضحا أن القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع والأمن السوداني، أمس ستسهم في استباب الأمن بمدينة الجنينة (عاصمة غرب دارفور).

أخبار تهمك

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

فوز حرس الحدود والرجاء وتعادل فاركو بالقسم الثاني

منذ 41 دقيقة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ ساعة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

موسيماني يقول كلمته.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أحمد الشناوي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. الإصابة تضرب نجم جديد في الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعتين

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

02:52 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج